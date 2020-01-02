"Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук в стихотворной форме ответил на обращение Зеленского

Начитанное Святославом Вакарчуком стихотворение размещено на сервисе Soundcloud, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст.

Для мене справді є різниця, де,

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат –

На щастя кожного я право поважаю.

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптьорку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих, хто всує одягає "гимнастьорку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Какая разница, под чем, под кем и с кем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця – сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця, де,

І хто, і з ким готовий побрататься,

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться.

Напомним, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.

"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.