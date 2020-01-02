Глава сельсовета на Закарпатье украл 1 млн гривен, предназначенных для ремонта дорог

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - сказано в сообщении.

Производство расследуют по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения.

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