Эстония будет держать украинский вопрос в повестке дня Совбеза ООН

Об этом сказал в комментарии "Укринформу" постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос", - отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликтах в Восточной Европе, которыми будет заниматься Совет безопасности ООН, он сказал, что к ним также относятся ситуации в Приднестровье и в Грузии.

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"Мы также (будем держать на повестке дня. – Ред.) другие потенциальные конфликты - если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос наиболее острый в данный момент", - отметил Юргенсон.

1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина.

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