Задержка военной помощи США: Трамп все решил сам, Пентагон пытался сопротивляться, - СМИ

Речь об этом идет в материале "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали переписку между чиновниками Пентагона и Офиса управления и бюджета Белого дома, которая длилась с июня до начала октября. Доступ к ней получила общественная организация "Справедливая безопасность".

В организации убеждены - переписка свидетельствует о беспокойстве служащих Пентагона правовыми основаниями задержки, потому что закон требует тратить деньги согласно тому, как это было предусмотрено Конгрессом.

Из обмена сообщениями следует, что решение задержать средства шло лично от президента Дональда Трампа. Руководители Пентагона, Совета по нацбезопасности и Госдепа пытались его убедить разрешить использовать деньги, которые Конгресс выделил Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Еще 19 июня, после того, как газета Washington Examiner опубликовала статью о том, что Пентагон направляет в Украину военной помощи на 250 миллионов, президент Трамп заинтересовался этим вопросом и запросил у Пентагона детали.

Лора Купер, топ-чиновница Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, рассказала в Конгрессе, что президент хотел знать, будут ли американские компании предоставлять Украине что-то из этого оборудования, как помогают другие страны, а также – откуда идут американские деньги.

В Пентагоне подготовили ответ, в котором говорится, что подавляющее количество компаний, которые будут предоставлять военное оборудование, - американские, а также отмечается, что Великобритания, Канада, Литва и Польша оказывали Украине военное оборудование и проводили военные учения, и что ЕС предоставляет Украине значительную экономическую поддержку.

Утверждается, что через несколько часов после разговора президента Трампа с Зеленским 25 июля Майкл Даффи, содиректор Программы по национальной безопасности Офиса управления и бюджета прислал электронное сообщение высокопоставленным чиновникам Пентагона, в котором посоветовал приостановить оказание любой военной помощи Украине в связи с планом Администрации провести ее проверку.

Также на Цензор.НЕТ: Не думаю, что импичмент будет иметь "продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины", - Тейлор

В письме говорилось также, что Пентагон должен планировать и быть готовым оказывать помощь, как только это станет возможным, и содержался совет держать эту информацию в узком кругу лиц. Перед тем Пентагон сообщил, что только 7 миллионов было законтрактовано.

В тот же день, 25 июля, Марк Сэнди, заместитель директора по программам национальной безопасности Офиса управления и бюджета, добавил примечание к бюджетному документу, которой предусмотрел задержку предоставления денег до 5 августа.

На следующий день Джон Руд, глава политического департамента Пентагона, послал своему боссу электронное письмо, в котором изложил выводы встречи высокопоставленных чиновников США, которые занимаются украинскими вопросами. Все они выразили единодушную поддержку возобновлению финансирования, а Лора Купер, согласно ее показаниям, выразила беспокойство относительно возможности потратить все предусмотренные деньги до конца бюджетного года, 30 августа.

В письме четко указывается, что распоряжение заморозить помощь идет от президента.

Читайте также: Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg

Шестого августа Офис управления и бюджета, второй раз включил примечание к бюджетный документ, который замораживал выделение денег. Если в первый раз Пентагон четко заявил, что задержка не помешает им распорядиться средствами вовремя, в этот раз они сделали это с замечаниями.

Третье примечание вводило паузу в оказании помощи с 20 до 26 августа. 27 августа паузу продолжили.

В Пентагоне подготовили официальное письмо Офису управления и бюджета, в котором говорится, что заморозка использования средств после 19 августа Пентагона подрывает возможность выполнить программу помощи Украине.

В переписке также приводится имейл от одной из американских компаний-подрядчиков, которая рассчитывает на "украинские деньги". В ней узнали о задержке денег и хотят знать, что происходит.

Согласно внутренней переписке Пентагона, там были озабочены тем, достаточно ли задокументированы их предостережения, что пауза на работу со средствами может помешать им выполнить программу помощи Украине и не переведут потом на них "стрелки". В конце концов, так и произошло.

Также на Цензор.НЕТ: Все четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса, - Джулиани

Впрочем, 11 сентября Майкл Даффи сообщил, что средства можно тратить. Причину снятия заморозки, по просьбе чиновников Пентагона, он объяснить не смог.

До конца бюджетного года в США, 1 октября, Пентагон смог предоставить Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019-ый год.

Остальная часть суммы была передана в течение следующих нескольких недель, благодаря внесению дополнительного положения в бюджетную резолюцию.

Напомним, Конгресс США выделил 250 миллионов долларов Министерству обороны для инициативы по поддержке безопасности Украины. Но согласно сообщениям, президент Трамп попросил Мика Малвани, в настоящее время исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома, приостановить помощь Украине в июле 2019 года.