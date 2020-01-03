ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Так, ГБР намеревается купить программное обеспечение Microsoft Office у фирмы "Ай Ай Ти Трейдинг". Тендер, проводившийся посредством электронной системы ProZorro, был завершен 11 декабря 2019 года.

В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение "Ай Ай Ти Трейдинг" было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы "Спан", предложение оказалось дороже на 8 грн.

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Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".

Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров.

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ГБР не впервые производит закупки у фигурантов собственных расследований, утверждают журналисты. В середине декабря Бюро закупило техники на 35 млн гривен у фигуранта расследований о хищении государственных средств. А до этого ГБР заключило договор на более чем 77 млн гривен с фирмой, которая ранее завышала цены на стройматериалы при ремонте больницы.