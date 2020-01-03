Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, впечатление от выступления Зеленского зависело от отношения конкретной личности к нему.

"Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает сильное и хорошее. И не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если нам человек безразличен или не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее", - сказал Милованов.

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Он привел ряд советов, "как правильно оценивать выступление" Зеленского. Так, надо поставить вопрос себе:

1. Что было в речи?

2. Что понравилось в речи? Что было сильнее и почему?

3. Что не понравилось? Что можно было сделать лучше?

4. Заключение. Ваша оценка в целом. Рекомендация, что делать.

"Интересно сравнить как ваша оценка речи президента изменится, если вы используете этот подход", - добавил Милованов.

Напомним, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.

"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.