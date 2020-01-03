"Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
1 июля 2019 года между Трубой и Щербиной якобы состоялся такой разговор:
Щербина: Первый вопрос, самое важное, конкурсы же начались. Можешь мне сделает сейчас ответы на вопросы. Очень ограниченное количество. Двум-трем.
Труба: Что началось?
Щербина: Конкурсы на следователей.
Труба: Они уже давно начались.
Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5-6 число есть. У меня есть, бл#дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй - это племянник Горбатюка и третий - это сын эсбэушника. Вот меня три человека интересуют.
Труба: Угу.
Щербина: И мне надо быстрей эти ответы.
Труба: Так завтра или сегодня?
Щербина: Там на 5 число экзамен.
Труба: Так пойди флешку сейчас возьми и сразу организуем.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина был задержан на получении $75 тыс. взятки.
Высший антикоррупционный суд взял Щербину под стражу, назначив залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.
9 декабря 2019 года залог за Щербину был внесен, и он вышел из СИЗО.