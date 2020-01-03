Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника второго отдела Первого управления досудебных расследований ГБР Максима Резниченко, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

28 августа 2019 года между Трубой и Резниченко якобы состоялся такой разговор:

Труба: Ты встречался с человеком по "Центрэнерго"?

Резниченко: Да.

Труба: Ты мне не докладываешь ничего.

Резниченко: Я хотел зайти.

Труба: Вот и зашел.

Резниченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит - есть такой человек Кропачев, который негласно курирует "Центрэнерго". У них задача - поработать по этому Кропачеву и его окружению. Но есть проблема. Производство находится в первом отделе... Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтобы не было утечек. Что там происходит с производствами я не знаю. Мне перебросили справку. У меня есть информация, что пришли к людям в "Центрэнерго". Сказали - у вас есть проблема по электричеству. Их там качает кто-то со стороны... Они просто говорят: надо поработать по Кропачову... Я так понимаю, что стоит задача его просто убрать и поставить нового смотрящего за "Центрэнерго".

Позже в этом же разговоре Резниченко говорит: "Там же интересы Игоря Валерьевича Коломойского , они тоже переживают за этот "Центрэнерго"... Люди, которые переживают и мне звонят, которые мне дали информацию по этой справке - они из орбиты Коломойского".

Читайте также: "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Ранее в интервью Цензор.НЕТ Коломойский говорил, что "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК. В нем же он опровергал, что его люди руководят "Центрэнерго".



