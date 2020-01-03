Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ. ФОТО

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Полтавской области.

Отмечается, что в состав группировки входило 12 жителей области.

"Злоумышленники размещали на сайтах объявлений недостоверную информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели указанной продукции перечисляли деньги на один из банковских счетов подставных лиц в качестве предоплаты. Однако товары заказчики не получали", - говорится в сообщении СБУ.

Противоправная деятельность мошенников нанесла ущерб гражданам на общую сумму более 1 млн грн.

Во время 25 обысков в помещениях и автомобилях организаторов группировки правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства незаконных действий. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

"СБУ просит всех пострадавших обращаться по телефонам: 0532-51-18-38, 068-858-13-03 или лично по адресу: г.Полтава, ул.Соборности, 39", - добавили спецслужбе.

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