Авдеевка и еще 5 населенных пунктов на Донетчине остались без электричества, - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"3 января диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ" прекращено электроснабжение г.Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов", - сказано в сообщении.

Спасатели отмечают, что для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры в Авдеевкн привлечены 2 передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт и два человека личного состава.

В частности, электроэнергией обеспечена военно-гражданская администрация Авдеевки, пенсионный фонд, "Укртелеком", отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи и насосная станция теплоснабжения 14-ти этажного жилого дома.

"Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком", - добавили в ведомстве.

Восстановительные работы планируют завершить 4 января.

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