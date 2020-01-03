Следователи ГБР не желают получать повестки и прибыть в Печерский суд для дачи показаний, - адвокат Порошенко Головань

Об этом адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидрности".

По его словам, суд должен допросить их, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам, в частности, публиковались в телеграмм-канале представителя режима Януковича Андрея Портнова.

"Советник директора, так как он там распоряжался и все его слушали, очевидно, он имеет какой-то вес, - отказался назвать свою фамилию, поэтому я не рискну вспомнить, с кем я говорил. Но мне сообщили, что, возможно, суд ошибся и неправильно решил, чтобы именно я вручал эти повестки. Я, конечно, проинформирую об этом суд. И, фактически, мне отказали в предоставлении помощи относительно вручения повесток следователем, предложили обратиться письменно, что я сделал уже до того, и поэтому единственный вывод, который можно здесь сделать - что не желают следователи Государственного бюро расследований получать повестки и, вероятно, что не желают появляться в Печерском суде для того, чтобы дать соответствующие показания", - отметил адвокат.

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Головань подчеркнул, что речь идет о "деле моряков".

"Речь идет о том, что соответственно, по нашему убеждению, информация, которая была, в том числе и с ограниченным доступом - секретная информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, она, грубо говоря, расшифровывается и попадает, в том числе, к государству-агрессору. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины и так далее", - объясняет адвокат.

"Мы утверждаем, что это производство - это ничто иное, как канал утечки информации. Информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, становится добычей различных telegram-каналов, различных сайтов и т.д.", - напомнил Игорь Головань.

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Он также пояснил, что следователей ГБР должны допросить в суде именно о том, каким путем закрытая информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, попадает за пределы Государственного бюро расследований.

"Что касается деятельности Государственного бюро расследований, по нашим заявлениям зарегистрировано уже шесть уголовных производств. Мы знаем, что были опубликованы разговоры, которые, вероятно, записывались в кабинете бывшего директора ГБР. И все эти вопросы мы ставили перед соответствующими правоохранительными органами. Вынуждены были обращаться в суд, имеем соответствующие решения", - отметил Головань.