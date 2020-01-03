В Украине от осложнений гриппа умер человек

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"От осложнений гриппа умер человек. Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А установлено лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона уже госпитализировали 53 527 человек, из них 79% дети. В то же время с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация.

"Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", - говорится в сообщении.

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