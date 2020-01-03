Спасатели достали тело мужчины из залива Днепра в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в г. Киеве, информация о том, что в заливе Галерный на ул. Набережно-Корчеватской в воде находится тело человека поступила вчера вечером от правоохранителей.

На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на глубине 2,5 метра под водой на расстоянии примерно 300 метров от берега находилось тело мужского пола. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

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