15 игорных залов пытались возобновить работу после рейда полиции, - Гончарук

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"После сообщений на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019-го года правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу", - написал он.
Гончарук напомнил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 - бесплатные. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию #5.
Премьер поблагодарил украинцев за звонки и пообещал, что правительство и в дальнейшем будет реагировать оперативно.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
Также Гончарук призвал украинцев сообщать обо всех работающих игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.