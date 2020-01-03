Facebook забанил пост Супрун о Бандере из-за "пропаганды ненависти"

Об этом Супрун сообщила сегодня на своей странице, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера служба поддержки "Фейсбук" сообщила мне, что пост о Степане Бандере, где я привела несколько его цитат, скрыт за "нарушение стандартов сообщества в части "hate speech/пропаганды ненависти", - написала она, опубликовав ссылку на свое сообщение.

"В заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более чем 6000 репостов и охватило более полумиллиона читателей... В то же время в соцсетях спокойно продвигают свою "адженду" реальные пропагандисты ненависти, но их правила сообщества FB не касаются", - написала бывшая глава МОЗ Украины, приведя примеры таких постов.

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Супрун считает, что Facebook не справляется с озвученной миссией, а его политика, по сути, "стала инструментом в гибридной войне".

"Отслеживание hate speech с помощью искусственного интеллекта и неумения качественно анализировать контекст - почти любой критический пост сегодня может исчезнуть при желании владельцев ботоферм или разжигателей ненависти", - резюмировала она.