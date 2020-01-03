Семьи героев Небесной Сотни просят не назначать Буряка главой отдела ГБР по делам Майдана из-за конфликта интересов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении сообщества ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" в фейсбуке.

"Именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ. Из них следует, что Павел Волк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - отмечают близкие героев Небесной Сотни.

Они напоминают, что негласные следственные (розыскные) действия НАБУ, в результате которых получены записи, проводились именно в рамках расследования дел Майдана.

"Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгону Майдана и вынесению неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым является близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов. Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов и ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана", - говорится в заявлении.

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"Учитывая изложенное, мы призываем Ирину Венедиктову: отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований Александра Буряка; объявить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества", - призывают родственники погибших майдановцев.



