Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России

Как информирует Цензор.НЕТ, на это обратил внимание бывший зампред Севастопольской горадминистрации (2005-2010) Дмитрий Базив в Facebook.

По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара.

В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей, или 195,5 доллара.

Минималка в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара.

Минималка в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.

У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.

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