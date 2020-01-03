За три недели ликвидировали более 260 незаконных АЗС, - ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Отмечается, что ликвидация АЗС осуществляется во исполнение поручений президента и премьер-министра Украины относительно проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим.

"По результатам проведенных мероприятий в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года была установлена и прекращена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 63 млн. грн. и оборудования незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж