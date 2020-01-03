Фигурантка дела об убийстве Шеремета Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что о проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

В полиции сообщили, что подозреваемый Андрей Антоненко отказался участвовать в эксперименте, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - сообщили в пресс-службе полиции.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.