Еще один случай смерти от ботулизма зафиксирован в Украине, - Центр общественного здоровья

Об этом сообщается на странице центра в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина умер 30 декабря 2019 года. Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. У больного было тяжелое течение заболевания, и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента постоянно ухудшалось", - говорится в сообщении.

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В ЦОС напомнили, что для предотвращения заболевания ботулизмом нужно избегать употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы; мясных и грибных консервов; консервов домашнего производства; тех продуктов, в условиях хранения или транспортировки которых вы не уверены или сомневаетесь в их качестве.

Симптомы ботулизма в большинстве своем проявляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоятся предметы, тяжело читать, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу! Госпитализация обязательна, независимо от тяжести болезни.

Напомним, с начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 ребенка). 5 человек умерли.