Полиция открыла уголовное производство из-за обмеления Шацких озер на Волыни

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба местной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Следственное управление ГУ Нацполиции области расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одном из крупнейших озер Украины - Свитязь", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что что чиновники Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона "Об оценке воздействия на окружающую среду", не провели оценку воздействия, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

"Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на этот документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га. При этом Госэкоинспекция области также не обратилась с иском в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия", - сообщили в прокуратуре.

Сведения внесены в Единый реестр по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Шацкие озера - группа из более чем 30 озер в Любомльском и Шацком районах Волынской области, в междуречье рек Припять и Западный Буг. Самое большое из них - озеро Свитязь (27,5 кв. км).

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