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03.01.20 18:03

Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95"

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от "Квартала 95".

Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95"

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает Цензор.НЕТ.

Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Отметим, роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен.

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн гривен.

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