Нацбанк представил проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг.

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Цензор.НЕТ.

"Программа предусматривает комплекс мероприятий по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке, обеспечению соблюдения его работниками требований антикоррупционного законодательства, созданию дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", - говорится в сообщении.

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Нацбанк отметил, что программа также содержит отчет по результатам оценки коррупционных рисков в деятельности регулятора.

Документ разработан во исполнение требований ст. 19 закона "О предотвращении коррупции", уточнил Нацбанк.

"Замечания и предложения к проекту принимаются до 22 января 2020 года на электронный адрес: anticor_program@bank.gov.ua", - добавил регулятор.