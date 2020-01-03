Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Верховной Рады.

В сравнительную записку почти на 2600 страницах включили 4018 предложений и поправок.

Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, право собственности будет гарантировано только гражданам Украины и юридическим лицам, которые "созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, государство или территориальные громады".

Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам будет запрещено покупать сельхозземлю, но это ограничение может быть снято в случае принятия соответствующего решения на референдуме. При любом исходе референдума иностранцам не позволят покупать земли возле границы. Также нельзя будет покупать землю российским компаниям (до прекращения агрессии и оккупации), участникам (в том числе бывшим) террористических организаций, иностранным государствам, офшорным компаниям и т.п.

Ограничение по концентрации земли установлено на уровне 10 тысяч гектаров. Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

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