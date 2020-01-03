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03.01.20 18:53

За 2019 год участникам ООС выплачено почти 27 млн грн премий

В прошлом году украинским военным, которые были привлечены к проведению операции на Донбассе, выплатили более 26,7 млн грн премии.

За 2019 год участникам ООС выплачено почти 27 млн грн премий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.

Всего премии получили 4 тыс. 580 военнослужащих.

3519 военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, получили более 21 млн грн; 753 военнослужащих получили более 3 млн грн за успешное выполнение боевых задач; 308 военнослужащих получили более 1,7 млн грн за уничтожение вооружения и военной техники боевиков.

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В сообщении отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

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