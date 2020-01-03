За 2019 год участникам ООС выплачено почти 27 млн грн премий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.

Всего премии получили 4 тыс. 580 военнослужащих.

3519 военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, получили более 21 млн грн; 753 военнослужащих получили более 3 млн грн за успешное выполнение боевых задач; 308 военнослужащих получили более 1,7 млн грн за уничтожение вооружения и военной техники боевиков.

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В сообщении отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.