ВАКС заочно арестовал Арбузова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, решение было принято сегодня, 3 января.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск.

Читайте также: Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор

Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.

Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на сумму 220 миллионов гривень.

Читайте также: ГПУ завершила расследование "дела Арбузова" о растрате 220 млн грн НБУ, - Луценко