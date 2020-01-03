Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН

Центр новостей ООН собщил о заявлении представителя генсека Фархана Хака, передает Цензор.НЕТ.

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

"Генеральный секретарь последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил Хак.

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Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.