Прокурором Тернопольской области стал Бойко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Петр Бойко поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Петр Бойко родился в Чернигове. В органах прокуратуры он начал работать с 2010 года. За это время он занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области он работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

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