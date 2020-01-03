УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Об этом заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ.

"Решение о статусе митрополии и признание со стороны Константинополя было принято именно им (почетным патриархом Филаретом - Ред.). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томоса. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Владіка добавил, что все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".

"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Потому что ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной Поместной православной церкви", - заявил митрополит Епифаний.

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