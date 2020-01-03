Остановка поставок российской нефти в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины, - Герус

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", - сказал Герус в комментарии агентству.

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", - пояснил нардеп.

"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.

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Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в белорусских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

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