США перебросят дополнительно 3 тыс. солдатов на Ближний Восток, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.

Отмечается, что на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, а именно около 3 тыс. военнослужащих.

Такой шаг администрации США является ответом на эскалацию напряжения в Ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Причиной стал авиаудар американцев по шиитской группировке "Катаиб Хизбалла". Накануне американские военные провели серию "точных оборонных ударов" по базам иракской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" в Ираке и Сирии. Они заявили о причастности группировки, которую связывают с Ираном, к атаке на американскую военную базу в Ираке 27 декабря, в результате которой погиб один американский гражданский подрядчик, а несколько военнослужащих США и работников из Ирака получили ранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков и нападением на американское посольство в Багдаде стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.