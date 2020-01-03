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03.01.20 22:17

На кибербезопасность ЦИК в 2020-м выделят 10 млн грн

Для защиты информационног осервера Центральной избирательной комиссии в текущем году выделят 10 млн гривен.

crime,cyber,кибер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ЦИК Олег Диденко сказал в интервью изданию LB.

По словам Диденко, на конец 2018-го и в течение 2019 на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потрачено почти 30 млн грн.

"Кроме того, для усиления защищенности автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в 2019-м было потрачено более 9,5 млн грн", - отметил он.

В следующем году для обеспечения киберзащиты Реестр потратят более 7 млн ​​грн.

"Кроме того, на 2020 год на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК запланировано около 10 млн грн", - подытожил глава Центризбиркома.

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Напомним, что в ноябре хакеры осуществили 11 кибератак на сайты президента и ЦИК.

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