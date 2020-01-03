Депортированный из Крыма блогер Гайворонский намерен подать иск в ЕСПЧ и отсудить у России 5 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гайворонский сказал в пятницу в эфире Радио Крым.Реалии, сообщает Радио Свобода.

"У меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь внести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули Крым в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу подать против России иск на 5 миллионов долларов. 4 миллиона я хочу отдать детям, отцы которых погибли в АТО и из-за событий связанных с Крымом. Далее я хочу издать книгу", – сообщил Гайворонский.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, блогер Евгений Гайворонский в 2014 году поддерживал оккупацию полуострова, но весной 2019 года сменил риторику на проукраинскую. 31 декабря оккупанты выслали его на материковую часть Украины.