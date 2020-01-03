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03.01.20 23:05

Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что он становится одним из влиятельнейших лидеров в мире.

мендель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Фейсбуке по случаю 7 месяцев пребывания в должности.

"Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцм, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020.

Друзья, качественные коммуникации меняют и страну. Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. На сегодня для нас, комуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями", написала она.

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Также Мендель предложила три правила качественных коммуникаций: не посылать месседжи без контекста, никогда не оправдываться и вкладывать в коммуникацию идею.

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