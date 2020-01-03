Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Фейсбуке по случаю 7 месяцев пребывания в должности.
"Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцм, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020.
Друзья, качественные коммуникации меняют и страну. Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. На сегодня для нас, комуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями", написала она.
Также Мендель предложила три правила качественных коммуникаций: не посылать месседжи без контекста, никогда не оправдываться и вкладывать в коммуникацию идею.