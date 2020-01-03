Следователи хотят сделать свою выдумку более сильной, используя дополнительные доказательства, - адвокат Дугарь объяснил ее отказ от участия в эксперименте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам в Киеве адвокат подозреваемого Николай Ореховский.

"Следственный эксперимент - это лишь дополнительное доказательство, которое должно подтвердить какие-то обстоятельства, которые уже установлены конкретными доказательствами? Сильными доказательствами. Вместо этого они хотят проводить с подозреваемыми эти следственные эксперименты, чтобы слабый довод, свое предположение - а по моему мнению, свою выдумку - сделать более сильной. Поэтому я не вижу уместности участия нашей подзащитной в таких следственных экспериментах", - заявил защитник.



Также адвокаты заявляют, что результаты экспертизы является единственным доказательством вины Дугарь - и являются незаконными и сложенными с нарушениями.



Ореховский добавил, что ситуация с экспериментами следствие проводит, в частности, для того, "чтобы дополнительное доказательство сделать основным".



В то же время адвокат отметил, что на все вызовы следователя Дугарь появлялась.

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Ранее в Нацполиции заявили, что о проведении следственных экспериментов в ночь на 3 января в деле убийства Павла Шеремета было заранее проинформировано защитников трех подозреваемых.



При этом в Нацполиции сообщили, что подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказалась.

3 января адвокаты подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь Николай Ореховский и Виталий Коломиец подали в ГБР заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.