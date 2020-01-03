СБУ еще летом разрешила въезд в Украину актеру Добронравову, поддержавшему оккупацию Крыма РФ

Это СБУ подтвердила в ответ на запрос Українських новин, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве уточнили, что приняли это решение во исполнение решения суда, а въезд актеру позволили еще в июле 2019 года.



Представитель Добронравова также подтвердил, что СБУ сняла запрет еще летом и актер об этом знает.

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Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Телеканал "1+1" с 1 июля возобновил показ сериала Сваты.

Украинский телевизионный сериал "Сваты" является проектом студии "Квартал 95", котрый вышел на екраны в 2008 году. Последний, шестой сезон сериала вышел на телеэкраны в 2012 году. Авторы истории сразу же приступили к съемкам новой порции серий, однако оккупация Крыма и агрессия России на востоку Украины, помешали их планам.

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