Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Кстати, по хулиганскому нападению на Виталия Регора уже зарегистрировано уголовное производство? Дело в том, что это реальная возможность сделать Шария надолго не въездным в Украину. Если Регора сейчас судят по его атаке мочой на так называемого "журналиста шария", то в случае с нападением на него очевиден состав преступления как минимум такой же тяжести, а возможно, и более тяжелого.



(Такая оперативная месть Регору вряд ли возможна без помощи правоохранительных органов).



Этот случай следует держать в фокусе внимания из соображений, что партия Шария как политическая сила не пренебрегает такими методами. Одно дело какой-то отдельный хулиган, другое - целая политическая сила. Словом я вижу это дело чрезвычайно перспективным", - написал он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 декабря на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

27 декабря полиция сообщила о подозрении в нападении на представителей "Шарий.нет" 29-му мужчине. Как позже стало известно, подозрение объяявлено Регору.

31 декабря Шарий написал об ответном нападении на Регора.

Напомним, это не первое нападение на Регора.

Напомним, 5 сентября 2016 года на остановке общественного транспорта в центре Киева неизвестный в центре Киева 8 раз ударил ножом добровольца ОУН: "Это сепары сделали. Я умираю. Мне холодно". В последствии, активисты пикетировали СБУ и Нацполицию с требованием расследовать нападение на добровольца ОУН в центре Киева.

В марте 2017-го полиция задержала подозреваемого в покушении.