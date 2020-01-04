Каталонскому главе правительства Торре запретили занимать госдолжности на протяжении 1,5 года

По решению суда, который состоялся в Барселоне две недели назад, Торре запрещено занимать государственные должности на протяжении 18 месяцев, сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что суд его оштрафовал на 30 тысяч евро в связи с невыполнением требований избирательной комиссии.

"Избирком незадолго до апрельских парламентских выборов потребовал снять символику сторонников независимости Каталонии со здания, в котором располагается правительство автономного испанского сообщества. Однако Торра дважды проигнорировал крайние сроки для снятия символики", - говорится в сообщении.

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Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонского движения от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

23-26 мая в государствах ЕС состоялись выборы депутатов Европарламента, на них Карлес Пучдемон был избраны депутатом ЕП от каталонской коалиции "Свободные для Европы" (Lliures per Europa). В Европарламент также прошел Ориол Жункерас, который в то время отбывал предварительное заключение в испанской тюрьме.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В октябре 2017 года глава местного Женералитата (парламента) Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии от Испании, а потом сбежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.

24 марта 2018 года Верховный суд Испании начал уголовное производство против Пучдемона и еще 12 политиков. Также суд выдал ордер на арест шестерых сепаратистов, среди которых и экс-глава парламента Каталонии. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, когда он возвращался в Бельгию.