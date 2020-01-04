Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбук в пятницу.

"Позвольте и мне вставить свои 5 копеек об Оливье, асфальте на улицах и названиях этих улиц. В самом сердце Европы есть такая замечательная страна - Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария - Швейцария, почему Украина - не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство".

Академик указал, что приоритеты для швейцарцев - это "асфальт на улицах и деньги на банковском счете".

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"Сильная армия и оружие дома у каждого - не из-за каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым - отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу", - считает он.

Патон отметил, что Швейцария когда-то так и возникла, как "союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов".

"Честно говоря, природные условия и богатства там сильно уступают украинским. Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе", - указал он.

Патон считает, что национальная идея современной нации - это "деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане".

"Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира. Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас", - подчеркнул он.

"Поэтому - будьмо! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках", - отметил Патон.

Напомним, в новогоднем поздравлении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, украинцы - очень разные. "И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет?" - спросил Зеленский.