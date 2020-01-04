Оккупанты 3 раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ОС без потерь

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новолуганское и Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского", - подытожили в штабе ООС.