Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.01.20 08:15

Оккупанты 3 раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ОС без потерь

3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

война,ато,оос

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новолуганское и Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Читайте также: За 2019 год участникам ООС выплачено почти 27 млн грн премий

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского", - подытожили в штабе ООС.

Оккупанты 3 раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ОС без потерь 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100