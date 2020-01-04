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04.01.20 08:50

"Слуга народа" Дубинский принял в подарок от мамы три автомобиля на сумму 2,8 млн

Народный депутат от "Слуги народа", в прошлом журналист канала 1+1 Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на электронную декларацию нардепа.

27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

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Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.

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