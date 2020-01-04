"Слуга народа" Дубинский принял в подарок от мамы три автомобиля на сумму 2,8 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на электронную декларацию нардепа.

27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

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Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.