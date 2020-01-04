Налоговая предотвратила регистрацию фиктивного налогового кредита на 8,4 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что по результатам работы системы с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 была остановлена регистрацию 354065 НН / РК. Таким образом, за этот период налоговая предотвратила регистрацию безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 млрд грн.

"Все это - плательщики, которые даже не захотели подтвердить реальность хозяйственных операций (не имея вообще первичных документов или понимая, что комиссии органов ГНС сразу предоставят надлежащую правовую оценку представленным документам). Именно такие компании больше заинтересованы в срыве работы этого действенного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками", - сказано в сообщении.

В ГНС подчеркнули, что с помощью системы мониторинга налоговых рисков при регистрации НН / РК налоговая защищает экономические интересы государства и добросовестных налогоплательщиков от минимизационных схем и злоупотреблений.

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Напомним, ранее стало известно, что по итогам 2019 Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011-го.