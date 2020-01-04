Наемники РФ препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года говорится о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Должанское, 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации патрулю Миссии было сказано покинуть вышеуказанные пункты пропуска", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подобные действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозку личного состава или передвижение войск со стороны РФ на неподконтрольную правительству Украины территорию.

В связи с этим украинская сторона СЦКК обращает внимание боевиков на недопустимость препятствования выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии, а также на необходимость использования возможностей технических средств наблюдения СММ.

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