Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский. ФОТО

Об этом сообщает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Коваленко как раз тот, кого в РФ называют фашистом. Причём он не просто фашист, а настоящий матёрый фашистище. Зиговал, водил по Хрещатику марши с символикой СС, оскорблял в своих выступлениях кавказцев и евреев. Россияне у себя по ТВ ежедневно осуждают и проклинают таких людей, а Коваленко решили забрать из Украины вместе со своими "новоросами" и "ополченцами"", - пишет он.

Смотрите также: "Он не жил в Украине 5 лет и не может быть нардепом. На этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву", - Казанский о стороннике "ЛДНР" Кузьмине. ВИДЕО

По словам Казанского, этому есть причина.

"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отмечает блогер.







Читайте также: Освобожденный из плена журналист Асеев заявил, что дал интервью российскому телеканалу в 2018 году из-за угроз боевиков

"Россияне (в лице кума Путина) нанимают в Украине чувака, чтобы тот маршировал под знамёнами СС, кидал зиги и разжигал межнациональную ненависть. Потом тычут в него пальцами и орут "Смотрите, в Украине фашизм!!!" А теперь говорят "Ну ладно, так и быть, это был наш чувак, мы его забираем"", - заключает Казанский.