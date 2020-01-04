Раньше были "нормальные" руководители таможни, а ты - странный, - Нефьодов о диалоге с местными "элитами". ВИДЕО

Об этом сам Нефьодов рассказал в интервью украинской службе DW, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава таможни рассказал, что иметь дело ему приходится не только с контрабандистами, а и с целой "эко-системой", частью которой являются местные руководители налоговой, ОГА, полиции, прокуратуры и т.д.

"Все это одна, так сказать, региональная "элита". И во многих местах эти люди искренне считают, что с ними должны согласовывать назначение руководителей таможни... И эти люди говорят: "Вот раньше были нормальные начальники таможни, понимали все. А ты, Нефьодов, какой-то странный", - рассказал чиновник.

Нефьодов также сообщил, что контрабандисты все время направляют к нему своих людей, чтобы наладить диалог, но его позиция простая: "Или вы работаете по закону, или, независимо от фамилий, закон вас наказывает".

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