Наемники РФ обстреляли из гранатометов и пулеметов защитников Новолуганского, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, об этом сообщил пресс-секретарь министерства Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 4 января, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел наших защитников в районе Новолуганского. С 04.00 утра оккупанты вели огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов от Доломитного. Боевых потерь среди наших воинов, вследствие этого нарушения режима тишины оккупантами, по имеющейся информации, нет", - говорится в сообщении.

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