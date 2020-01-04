Клубы в США продолжают отменять концерты джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма

Об этом сообщает Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

После бостонского джаз-клуба RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган.

Запланированное мероприятие также исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его поддержку агрессивной политики России против Украины, а также то, что он был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах в 2018 году. Бутман также нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Выступление Бутмана было запланировано на 13 февраля и должно было закрывать американский тур джазмена. Страница, где раньше был анонс выступления, теперь выдает ошибку при загрузке. Сам музыкант на своей странице в Facebook написал, что выступление его группы "пришлось отменить из-за срочных дел".

Бутман также прокомментировал отмену концерта в Бостоне. Он утверждает, что это произошло из-за запланированного на этот день корпоративного мероприятия.

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