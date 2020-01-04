Украинцы пока не готовы к календарной реформе, - Епифаний о переносе даты Рождества

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

Епифаний считает, что в случае переноса Рождества, нужно переносить и все другие праздники.

"Тогда Покров мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября. И Преображение, и другие праздники, к которым мы так привыкли. Нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви", - сказал он.

"В целом церковь не против. Но мы говорим о том, что это не актуально. Нужно провести большую просветительскую работу. И сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, какой процент против. Будем анализировать, будем работать. И в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно", - добавил глава ПЦУ.

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