Суд арестовал гражданина РФ, спровоцировавшего смертельное ДТП в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную прокуратуру.

"По ходатайству прокуратуры города Киева судом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей водителю BMW X5, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 3 января 2020 года около 11:30 на улице Васильковской.

Водитель BMW X5 при повороте на перекрестке неравнозначных дорог, нарушая ПДД, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes-Benz 190, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение указанных транспортных средств.

После этого автомобиль Mercedes отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП водитель автомобиля Mercedes от полученных травм скончался на месте. С травмой грудной клетки в больницу попала пассажирка Hyundai.

Водителя автомобиля BMW - 24-летнего гражданина РФ, уроженца Республики Кабардино-Балкария, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и Шевченковским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.