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04.01.20 16:50

Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция

Сотрудники Национальной полиции разоблачили преступную группу, которая с 2017 года в Запорожской области и ряде регионов Украины под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров, доверенные предпринимателями. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-грузоперевозчика, транспортирующей товары на тягаче "Renault Premium" с полуприцепом-рефрижератором.

Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция 01

Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.

По данным полиции, организатор группы мошенников - житель г.Запорожья 1985 г.р.

Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция 02

Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек. Ведется следствие. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Следствием проверяется вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.

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